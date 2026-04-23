31 لاعبا يمثلون القادسية في ملاكمة الشرقية

انطلقت منافسات بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة لفئة الناشئين، الأربعاء، في صالة نادي القادسية بالخبر.

وتشهد البطولة التي تستمر لغاية السبت المقبل، مشاركة 20 ناديًا، و460 لاعبًا ولاعبة، بينهم 31 لاعبًا يمثلون نادي القادسية، في منافسات قوية تشمل فئتي الرجال والسيدات، وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري لافت ملأ مدرجات صالة النادي.

من جهته، أعرب أمجد العباس مدير فريق القادسية للملاكمة، عن سعادته باستضافة الحدث الرياضي، مؤكدًا أن التنظيم يعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها النادي على مستوى استضافة البطولات.

وقال العباس: «نفتخر في نادي القادسية باستضافة بطولة المنطقة الشرقية للملاكمة لفئة الناشئين، والتي تشهد مشاركة واسعة من الأندية واللاعبين، ما يعكس تطور اللعبة وارتفاع مستوى التنافس. نحرص على تقديم تنظيم مميز يليق بحجم الحدث، ويمنح اللاعبين بيئة مثالية لإبراز قدراتهم.

وأضاف: مشاركة 31 لاعبًا من القادسية تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك، ونسعى من خلالها إلى الظهور بمستويات مشرفة تعكس العمل الفني والإداري داخل الفريق، متمنين التوفيق لجميع المشاركين وتقديم بطولة ناجحة على كافة المستويات.