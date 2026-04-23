السيتي ينتزع الصدارة.. ويرسل بيرنلي إلى «تشامبيونشيب»

خطف فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متقدمًا على أرسنال بفارق الأهداف بعد فوزه على مضيفه بيرنلي 1-0 الذي هبط إلى الـ«تشامبيونشيب»، الأربعاء.

ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلعب مع نيوكاسل السبت، ضمن المرحلة 34، علمًا أن لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراة مؤجلة من المرحلة 31 مع كريستال بالاس، يلعبها في 22 مايو، قبل المرحلة الأخيرة.

في المقابل، كانت الليلة حزينة على جماهير بيرنلي الذي ودّع دوري الأضواء بعد موسم واحد من صعوده بعد حلوله ثانيًا في المستوى الثاني الـ«تشامبيونشيب» في الموسم الماضي.

ولحق بيرنلي الذي تلقى خسارته الـ22، بولفرهامبتون متذيّل الترتيب وأول الهابطين حتى قبل أن يلعب هذه المرحلة، بتعادل وست هام مع كريستال بالاس، الإثنين، في ختام المرحلة 33.

وتسيّد لاعبو جوارديولا المباراة، وفي أول نصف ساعة فقط، سدد الضيوف خمس مرات على مرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا الذي تصدى لأربع منها، لكن عجز أمام انفراد النرويجي إرلينج هالاند الذي تسلّم كرة من البلجيكي جيريمي دوكو وانطلق نحو المرمى مسددًا بيسراه 5.

ورفع هالاند غلّته التهديفية في الدوري إلى 24 هدفًا، متقدمًا بثلاثة أهداف عن البرازيلي إيجور تياجو، مهاجم برنتفورد.

ومن الشوط الأول إلى الثاني واصل سيتي السيطرة والاستحواذ وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة هالاند التي ارتدت من القائم الأيمن 55، وأخرى من البرازيلي سيمينيو تصدى لها الدفاع 70.

وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة، اكتفى سيتي في الشوط الثاني بتهديدات بسيطة منيهًا اللقاء بهدف وحيد قبل مواجهة ساوثمبتون في نصف نهائي كأس إنجلترا السبت.

وفي مباراة بهدفين مختلفين، فاز بورنموث الطامح بمقعد أوروبي على ضيفه ليدز يونايتد الساعي إلى ضمان البقاء 3-1.

سجل إيلي جونيور كروبي هدف التقدم لبورنموث 60، وعادل جايمس هيل لليدز بالخطأ في مرماه 68، قبل أن يهدي البديل البرازيلي رايان 86 الثاني لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى 51 نقطة متقدمًا على برايتون في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليدز عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق ثماني نقاط عن توتنام الثامن عشر.