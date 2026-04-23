برشلونة يقترب من حسم اللقب

اقترب فريق برشلونة الأول لكرة القدم خطوة إضافية من حسم لقب الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه سيلتا فيجو 1-0 الأربعاء، ضمن المرحلة 33، في مباراة عكّرت فيها إصابة نجمه لامين يامال صاحب هدف اللقاء الوحيد من الفرحة الكاتالونية.

ورفع فريق المدرب الألماني هانزي فليك رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، مبتعدًا بفارق 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد الفائز على ألافيس 2-1 الثلاثاء.

وعلى الرغم من إنهاء برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدف جمال من ركلة جزاء 40، غادر النجم الشاب أرض الملعب بسبب إصابته، بعدما كان قد سبقه أيضًا الظهير البرتغالي جواو كانسيلو للإصابة 23.

وتوجّه مهاجم المنتخب الإسباني مباشرة إلى غرفة الملابس، وهو يمسك بفخذه الأيسر بوضوح أثناء تسديده ركلة الجزاء، ما أقلق الجهاز الفني والجمهور.

سقط اللاعب 18 عامًا الذي عانى في وقت سابق من الموسم من آلام في منطقة العانة، أرضًا فور تسجيله الهدف، وطلب استبداله كإجراء احترازي.

واعتقد فيران توريس أنه سجل الثاني لكن هدفه لم يُحتسب بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد VAR بداعي التسلل 55.

وبعد إصابة يامال، استمر توقف اللعب لما يزيد عن 10 دقائق بعدما أعلنت الإذاعة الداخلية لملعب كامب نو عن أزمة صحية لمشجع في المدرجات استلزمت تدخل الأطباء لإسعافه.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن حالة المشجع تبدو خطيرة.

واحتسب الحكم مبدئيًا ثماني دقائق كوقت بدل ضائع، واستأنف الحكم أحداث اللقاء بعد توقف طويل دام أكثر من 15 دقيقة تقريبًا، استغلها لاعبو الفريقين في إجراء عمليات الإحماء على أرض الملعب.