تجريبية السلفادور.. قطر بديل المغرب

ألغيت مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، والسلفادور، التجريبية، المقررة خلال النافذة الدولية، يونيو المقبل، في أمريكا، قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بسبب تعذر نقلها إلى الرباط، ليبدلها الأخير بمواجهة قطر، وفق ما أكده ياميل بوكيلي، رئيس الاتحاد السلفادوري للعبة.

وأوضح بوكيلي أن منتخب بلاده سيواجه «العنابي» في السادس من يونيو المقبل، في لوس أنجليس، ولن تُنقل المباراة تلفزيونيًا، بناء على قرار من الجهات المشرفة على المنتخب القطري.

وقال بوكيلي :«يمكننا تأكيد أن إحدى مباريات المنتخب خلال هذه النافذة ستكون أمام قطر في 6 يونيو في لوس أنجليس، على أن نعلن قريبًا عن المباراة التجريبية الثانية خلال هذه الفترة».

وعن أسباب إلغاء المواجهة أمام المغرب، بيّن بوكيلي أن الاتحاد المغربي أبلغ نظيره السلفادوري استحالة سفره قبل موعد المباراة إلى أمريكا في 3 يونيو على خلفية عدم قدرته على استدعاء كامل عناصر المنتخب.

وفي المقابل، اقترح الاتحاد المغربي تنظيم المباراة في 2 يونيو في الرباط، مع تحمّل كافة تكاليف سفر بعثة السلفادور إلى القارة الإفريقية.

وجاء في مراسلة الاتحاد المغربي :«تزامن عدة عوامل، من بينها مباريات البطولات القارية للأندية في آسيا وأوروبا، والتي تلعب أدوارها النهائية ابتداءً من 25 مايو، إضافة إلى ارتباط عدد من لاعبينا الدوليين بأنديتهم، والتعديلات التي طرأت على روزنامة المسابقات المحلية في المغرب والسعودية، فضلًا عن إصابات في صفوف بعض اللاعبين الأساسيين، جعلت المنتخب غير قادر على الاعتماد على ما لا يقل عن ثلث قائمته المرشحة للحضور في اللائحة النهائية المقدمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأبانت الرسالة أن السفر إلى أمريكا في 29 مايو بقائمة منقوصة لا يبدو منطقيًا، مشيرة إلى عدم القدرة على خوض اللقاء التي كانت مقررة في واشنطن.

من جهته، أعرب الاتحاد السلفادوري عن تقديره للمبادرة المغربية، لكنه أكد على عدم إمكانية تلبيتها، وذلك بسبب لوائح «فيفا» التي تمنع خوض مباريات في قارتين مختلفتين خلال نفس النافذة الدولية، بجانب التزام المنتخب ببرنامج فني محدد مسبقًا يتضمن خوض مباراتين تجريبيتين.

ويخوض المنتخب القطري مباراة تجريبية ضد منتخب إيرلندا 28 مايو المقبل، على ملعب «أفيفا» في دبلن، العاصمة الإيرلندية.

يُذكر أن منتخب قطر ضمن تأهله إلى مونديال 2026 عبر التصفيات الآسيوية، ويشارك في المجموعة الثانية إلى جانب كندا، البوسنة، وسويسرا، فيما يلعب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، إسكتلندا، وهايتي، بعد إنجازه التاريخي ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022.