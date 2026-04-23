«NBA».. ثاندر يتفوق على صنز

قاد الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، نجم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأمريكي الأول لكرة السلة، حامل اللقب، زملاءه إلى الفوز على فينيكس صنز، بنتجة 120ـ107، في سلسلة مواجهتهما ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية «NBA» للمحترفين.

وتصدّر جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، قائمة المسجّلين برصيد 37 نقطة، فيما فرض ثاندر، أفضليته مجددًا، ومبتعدًا في سلسلته من الدور الأول للمنطقة الغربية «من أصل سبع مباريات» بانتصار ثانٍ جديد.

وسجّل تشيت هولمجرين 11 من نقاطه الـ19 في الربع الثالث الذي شهد أيضًا ثلاثًا من محاولاته الأربع الناجحة في الصد.

وأضاف جايلن وليامس 19 نقطة، لكن الجناح الذي خاض 33 مباراة فقط في الموسم المنتظم، غادر في الربع الثالث، مع إعلان الفريق تفاقم إصابته في العضلة الخلفية للفخذ.

ولم يفقد ثاندر، الساعي لأن يصبح أول فريق يحرز اللقب مرتين متتاليتين منذ جولدن ستايت ووريرز في 2017 و2018، إيقاعه، ورفع تقدّمه إلى 26 نقطة في مطلع الربع الأخير، ونجح في صدّ اندفاع صنز الذي قلّص الفارق إلى 10 نقاط قبل أقل من أربع دقائق على النهاية.

وأحرز ديلون بروكس 30 نقطة، وديفن بوكر 22 لصالح صنز، الذي سيحاولون قلب المعادلة عندما يستضيف المباراتين الثالثة والرابعة.

وفي المباراة الأخرى، استعاد ديترويت بيستونز توازنه بإنتصاره على ضيفه أورلاندو ماجيك 98ـ83 معادلًا السلسلة.

واعتمد بيستونز على الصلابة الدفاعية، والقوة الهجومية في الربع الثالث وتغلب على أورلاندو ماجيك 98ـ83.

واستطاع كايد كانينجهام تسجيل 27 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وتوبياس هاريس 16 نقطة و11 متابعة لبيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، رادًا الاعتبار لخسارته في المباراة الأولى من السلسلة 101ـ112.