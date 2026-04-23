آخر جيل شبابي ذهبي.. انتقال ..تجارة وتحليل

لم يستمر سوى 3 لاعبين في الملاعب من قائمة فريق الشباب الأول لكرة القدم التي خاضت آخر نهائي توج به الأبيض العاصمي وكان على حساب النصر في كأس السوبر.

وشهد ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض العاصمة السعودية 7 أغسطس 2014 تتويج الشباب بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نظيره النصر عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 إثر انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي 1ـ1 حيث سجل هدف الشباب حينها اللاعب نايف هزازي.

وتكشف خارطة المسيرة المهنية لتلك التشكيلة عن تحولات جذرية في مناصبهم الحالية، إذ ينشط الحارس وليد عبد الله في صفوف الدرعية، بينما يوجد حسن معاذ حاليًا دون ارتباط بعقد رسمي مع أي نادٍ، وانتقل سياف البيشي للمجال الإداري بعد اعتزاله اللعب، فيما اتجه ماجد المرشدي للعمل محللًا رياضيًا عبر القنوات الفضائية.

وأعلن عبد الله الشهيل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ويشغل عبد الملك الخيبري منصب مساعد مدرب في الفئات السنية بنادي الهلال.

وانضم الثنائي أحمد عطيف وعمر الغامدي لقطاع التحليل الرياضي، بينما وضع البرازيلي رافينيا حدًا لمسيرته الكروية بالاعتزال، ويبرز نايف هزازي حاليًا كناشط في منصات التواصل الاجتماعي، في حين لا يرتبط البرازيلي روجيرينيو بأي نادٍ في الوقت الراهن.

وبالنظر لقائمة البدلاء والمشاركين في تلك الفترة، يمثل محمد العويس وعبد المجيد الصليهم فريق العلا، واعتزل الأردني طارق خطاب ممارسة كرة القدم، ويتولى بدر السليطين مهامًا إدارية داخل نادي الشباب، بينما اتجه عبد المجيد الرويلي لمجال المال والأعمال.

واختار عبده عطيف العمل في التحليل الرياضي، فيما يستمر المحترف مباي دياني في الملاعب عبر نادي أميد سبورتيف التركي.

ويخوض الشباب، الخميس، مواجهة نهائية أمام الريان القطري في الدوحة ويأمل في أن يتوج بالذهب الغائب عن خزائنه أكثر من 12 عامًا.