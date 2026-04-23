كنبة: نحتاج الاستقرار .. وكنو الأفضل

بدأ ماجد كنبة مشواره مع كرة القدم من الفئات السنية في نادي الاتحاد عام 2012، قبل أن ينضم إلى منافسه التقليدي الأهلي 2016. بعدها بموسم واحد انتقل إلى الباطن مرورًا بالفتح عام 2019.

واستمر مع الفريق الأحسائي نحو 3 أعوام، قبل أن يلتحق بنادي الشباب في يناير 2023.

وفي أغسطس 2025 انتقل كنبة المولود في 27 فبراير 1993، إلى فريق الخليج الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى 2027 وشارك مع النادي الشرقي في 28 مباراة ولم يسجل أي هدف وأسهم في صناعة هدف وحيد.

كنبة تحدث إلى «الرياضية» في هذا الحوار عن أكثر من جانب في مسيرته الكروية.

01

في البداية.. حدثنا عن السر وراء تذبذب نتائج فريق الخليج الموسم الجاري؟

بدأنا دوري روشن السعودي بشكل ممتاز وحصل تذبذب خلال النصف الثاني من الدوري وإن شاء الله قادرون على العودة للمسار الصحيح، والأسباب أعتقد أنها قلة الشغف أو قلة التركيز في بعض الأوقات وهذا عامل مؤثر.

02

ما الذي ينقص الخليج ليكون ضمن فرق المقدمة في دوري روشن السعودي؟

بصراحة ينقص الفريق الاستقرار والشغف ومع الوقت بإذن الله يظهر الخليج بأفضل صورة.

03

بوجهة نظرك ما أصعب مباراة خاضها الخليج الموسم الجاري؟

بكل تأكيد مواجهتنا أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي التي انتهت بالتعادل 4ـ4 وخاصة أننا كنا متقدمين على الاتحاد لكن خرجنا بالتعادل.

04

كيف تقيّم المستوى الفني الذي ظهرت به مع الخليج حتى الآن؟

الحمد لله موسم جيد وأتمنى أن أساعد الفريق بشكل أكبر وننهي الموسم بشكل ممتاز وبمركز متقدم في سلم الترتيب.

05

دعنا نتحدث معك عن رأيك في مستوى الدوري الموسم الجاري؟

بصراحة الموسم صعب جدًا والمنافسة فيه أصعب.

06

ماذا يحتاج اللاعب السعودي من أجل التطور في دوري روشن السعودي؟

يحتاج إلى التمارين الإضافية والمتابعة الغذائية السليمة والنوم والاستفادة من المدربين واللاعبين العالميين.

07

من اللاعب السعودي الأفضل بمركز وسط الميدان بصفتك تلعب في هذا المركز ؟

هناك الكثير من اللاعبين المميزين، ولكن اللاعب الفارق حاليًا بوجهة نظري هو محمد كنو .

08

هل تطمح لتمثيل المنتخب السعودي في المناسبات والبطولات المقبلة؟

شرف كبير لأي لاعب أن يمثل منتخب بلاده، وأتمنى أن أكون حاضرًا مع الأخضر في جميع المناسبات وتحقيق البطولات.

09

أخيرًا .. ما المباراة التي لا يمكن نسيانها؟

نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي خسرها الشباب من الاتحاد 2ـ3 موسم 2025.