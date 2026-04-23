روفرز يُودّع الأسطورة

توفي توني باركس، نجم فريق بلاكبيرن روفرز الأول لكرة القدم السابق، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة طويلة ارتبط فيها اسمه بالنادي الإنجليزي، مدة 34 عامًا.

وأعلنت ابنته ناتالي نبأ وفاته، بعد صراع مع مرض الزهايمر الذي شُخصت إصابته به في عام 2020.

ويعد باركس أبرز أساطير بلاكبيرن، وخاض أكثر من 400 مباراة، كلاعب خط وسط، قبل أن ينتقل إلى العمل الفني مدربًا مساعدًا تحت قيادة 16 مدربًا مختلفًا، من بينهم كيني دالجليش خلال الموسم التاريخي الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 1994ـ1995.

وبدأ باركس رحلته مع بلاكبيرن في 1970، قادمًا من فريق باكستون، وأسهم في فوز النادي بلقب الدرجة الثالثة في موسم 1974ـ1975، قبل أن يعتزل اللعب في عام 1982، بعد تسجيل 46 هدفًا في 409 مباريات.

ووصف بلاكبيرن لاعبه الراحل بـ «لاعب خط وسط مقاتل لا يكل، مستعدًا لأداء الأدوار الشاقة غير الاستعراضية، كما امتلك نظرة المهاجم في تسجيل الأهداف الحاسمة».

وإلى جانب مسيرته لاعبًا ومدربًا مساعدًا، تولى باركس منصب المدرب المؤقت لبلاكبيرن في ست فترات مختلفة، كان أبرزها في موسم 1996ـ1997، حين نجح في إنقاذه من الهبوط، وتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز.

ورحل باركس عن بلاكبيرن في 2004، لينتقل لاحقًا للعمل كشافًا لنادي ليستر سيتي، ثم مساعدًا للمدرب سايمون جرايسون في بلاكبول.