رسميا.. برشلونة يخسر يامال

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لامين يامال، نجم الفريق الأول لكرة القدم، في الفخذ اليسرى وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي الكاتالوني، عبر بيان صحافي، أنَّ الإصابة لن تمنع الموهبة الشابة من المشاركة في صفوف منتخب إسبانيا، خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال برشلونة، في بيانه: «أكّدت الفحوصات التي جرت الخميس أنَّ لامين يامال تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى. سيتّبع اللاعب برنامج علاج تحفظي. وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يُتوقّع أن يكون متاحًا للمشاركة في كأس العالم».

وتعرض يامال للإصابة، الأربعاء، أثناء تنفيذه ركلة جزاء في مواجهة سيلتا فيجو، ضمن الدوري الإسباني، وخرج من أرض الملعب مع نهاية الشوط الأول.

وتوجّه مهاجم المنتخب الإسباني مباشرة إلى غرفة الملابس، وهو يمسك بفخذه اليسرى بوضوح أثناء تسديده ركلة الجزاء التي منحت فريقه التقدم 1ـ0 في الدقيقة «40».

وسقط اللاعب، ابن الـ 18 عامًا، أرضًا فور تسجيله الهدف، وطلب استبداله كإجراء احترازي.