كين يكذّب قصة تشيلسي

طمأن دوج كين، رئيس مجلس إدارة نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بشأن مستقبل فرانك لامبارد، مدرب الفريق، بعد أنباء تربطه بالعودة إلى تشيلسي، ناديه السابق، لخلافة ليام روزينيور، الذي أُقيل من منصبه، الأربعاء.

وقال كين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الخميس :«لامبارد قام بعمل رائع، كانت 18 شهرًا مذهلة لنا وله، قلت له لا تستخف بصعوبة ما حققته للتو، فأن تصعد كبطل من هذا الدوري وهو إنجاز هائل لا يمكن لأحد أن يسلبك إياه».

وأضاف كين :«أعتقد أنه وجد مكانًا سعيدًا في الوقت الحالي، الجميع يشعر بالبهجة ولا نقلق بشأن ما قد يحدث أو لا يحدث للمدرب».

وأقر كين بصعوبة السيطرة على الشائعات في عالم كرة القدم، واصفًا إياها بـ «الدوامة» المستمرة، مؤكدًا أن لامبارد يشعر بالإرتباط العاطفي بالمدينة.

ونجح لامبارد في قيادة كوفنتري للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، بعد تتويجه بلقب دوري البطولة عقب الفوز على بورتسموث 5ـ1، الثلاثاء الماضي.

وأعلن كيم عن تنظيم موكب حافلة مكشوفة في شوارع المدينة في الرابع من مايو المقبل، احتفالًا بالعودة التاريخية للدوري الممتاز.