بيع 4 ملايين تذكرة في ألعاب لوس أنجليس

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، الخميس، عن بيع أكثر من أربعة ملايين تذكرة، وذلك في الطرح الأول أبريل الجاري، قبل أكثر من عامين من حفل الافتتاح.

وقال رينولد هوفر، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، في بيان صحافي: «كان الإقبال على عملية بيع التذاكر تاريخيًّا».

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أنَّ التسجيل ‌للمرحلة الثانية بدأ ‌على الموقع الخاص بحجز التذاكر، ​ومن ‌المقرر ⁠أن تبدأ ​المبيعات ⁠في أغسطس 2026، وستتوفر في المرحلة المقبلة تذاكر جديدة لكافة الرياضات الأولمبية وبأسعار متنوعة.

وأفادت اللجنة المنظمة بأنَّ 95 في المئة من التذاكر، التي كان سعرها أقل من 100 دولار، تم بيعها خلال مرحلة البيع المسبق للمقيمين ⁠في لوس أنجليس، وأوكلاهوما سيتي، كما تم شراء نحو ‌500 ألف تذكرة بسعر 28 دولارًا ‌من قبل مشترين محليين.

وبيَّن المنظمون أنَّ التذاكر بيعت في 85 دولة، وفي كافة الولايات الأمريكية، وكانت بريطانيا وكندا والمكسيك واليابان ضمن أهم الأسواق الدولية.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنَّ تذاكر منافسات الأولمبياد النسائية بيعت بمعدل أعلى من منافسات الرجال في ‌الطرح الأول، بينما كانت رياضة الجمباز الفني الرياضة الأسرع مبيعًا، إلى جانب نفاد كافة تذاكر ⁠مباريات كرة ⁠القدم التي تم طرحها في سبعة ملاعب في أنحاء أمريكا.

ويمكن للمشجعين التسجيل في الطرح المقبل حتى 22 يوليو المقبل، وسيتم إخطار المختارين عبر البريد الإلكتروني، ويمكنهم أيضًا شراء ما يصل إلى 12 تذكرة للمنافسات الأولمبية، و12 تذكرة لمباريات كرة القدم التي لا تُحتسب ضمن الحد الأقصى، وفقًا للمنظمين.

يذكر أنَّ لوس أنجليس ستصبح ثالث ​مدينة تستضيف دورة الألعاب ​الأولمبية الصيفية ثلاث مرات، بعد استضافتها للألعاب في عامي 1932 و1984، كما ستستضيف دورة الألعاب البارالمبية للمرة الأولى.