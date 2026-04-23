منصة «دازن» تطرح باقات مونديال 2026

أعلنت منصة «دازن»، الخميس، تفاصيل أسعار باقات مشاهدة كأس العالم 2026، محددة مبلغ 19,99 يورو، كرسوم إضافية، لمتابعة البطولة المنتظر انطلاقها في أمريكا، المكسيك، وكندا، بدءًا من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وأوضحت «دازن» أن هذه الرسوم ستطبق على المشتركين الحاليين، باستثناء أصحاب الباقة المميزة المشتركين في باقات كرة القدم، ورياضة المحركات، وكرة السلة، بنظام الدفع السنوي لمرة واحدة، إذ سيتمكن هؤلاء من مشاهدة المونديال دون أيّ تكاليف إضافية.

من جهتها، كشفت «موفيستار بلاس» عن اتفاقية تتيح لعملائها الاستمتاع بكافة مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات عبر منصة «دازن».