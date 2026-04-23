«فيفا» يغرس مليون شجرة في مدن كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمناسبة يوم الأرض، دعم مشاريع إعادة التشجير، وغرس الأشجار في المدن الـ 16 المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا، كندا، والمكسيك.

وتهدف هذه المبادرة التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسة «أربور داي» إلى ترك إرث بيئي مستدام في كندا والمكسيك وأمريكا، عبر غرس مليون شجرة في الغابات، وأكثر من 12 ألف شجرة في المرافق العامة والمدارس والحدائق.

وجرى غرس أكثر من 250 ألف شجرة حتى الآن، ضمن 19 مشروعًا لتأهيل الغابات، و20 فعالية مجتمعية تغطي مساحة تزيد على 2000 فدان، وهو ما يعادل مساحة 1000 ملعب كرة قدم تقريبًا.

وتسهم هذه الجهود في خفض حرارة المدن، وتحسين جودة الهواء وحماية التنوع البيولوجي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البيئية الخاصة بكل مدينة مستضيفة لضمان استفادة المجتمعات المحلية من هذه المساحات الخضراء لأجيال المقبلة، حسبما ذكر الموقع الرسمي لـ«فيفا».

وأكد مسؤولو البطولة في الدول الثلاث على أن العمل مستمر طوال فصل الصيف لتعزيز المشاركة المدنية والاستثمار في الطبيعة، وستشهد مدن سياتل وفيلادلفيا وبوسطن ونيويورك وتورونتو فعاليات غرس الأشجار خلال أبريل الجاري، ومايو المقبل، تليها المدن المكسيكية في يوليو، وأغسطس المقبلين.