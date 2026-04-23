دورة مدريد.. 61 دقيقة تنقل إيجا إلى الدور الثالث

استهلت البولندية إيجا شفيونتيك، نجمة التنس، المصنفة رابعة عالميًا، مشوارها في دورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب، بنجاح، بعد تغلبت على الأوكرانية داريا سنيجور بنتيجة 6ـ1 و6ـ2، في منافسات الدور الثاني، الخميس.

ودخلت اللاعبة البولندية صاحبة الـ24 عامًا، المنافسات بعد إعفائها من الدور الأول، وفرضت سيطرتها منذ البداية على الملعب الرئيس «مانولو سانتانا»، وحسمت المجموعة الأولى بعدما منحت منافستها شوطًا واحدًا فقط، منهية إياها بضربة أمامية.

وفي المجموعة الثانية، فقدت إيجا إرسالها مرة واحدة، لكنها استعادت توازنها سريعًا، لتفوز ببقية الأشواط، وتحسم اللقاء في 61 دقيقة.

وتواجه البولندية في الدور الثالث الفائزة من المواجهة بين الأمريكية بين آن لي، ومواطنتها أليسيا باركس.

وتسعى إيجا لتعويض نتيجتها في دورة ميامي للألف نقطة، عندما خرجت من الدور الثاني، قبل أن تُعلن إنهاء تعاونها مع فيم فيسيت، مدربها، الذي أشرف عليها مدة عام ونصف العام.

وتعمل البولندية حاليًا مع الإسباني فرانسيسكو رويج، البالغ من العمر 58 عامًا، الذي سبق له أن درّب النجم الإسباني رافايل نادال.