الألعاب الشاطئية.. آل مرضي أول ميدالية سعودية

افتتح فريق السعودية رصيده في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026» بتحقيق عبد الملك آل مرضي، لاعب فريق السعودية للجوجيتسو، الميدالية البرونزية، الخميس.

وخطف آل مرضي الميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كجم، بعد فوزه على الفلسطيني محمد عجاج بنتيجة الأفضلية.

وشهدت منافسات الجوجيتسو حضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس وفد فريق السعودية، يرافقه سعادة القنصل علي بن إبراهيم الحجي، لدى جمهورية الصين الشعبية، وتابعا نزالات فريق السعودية، وذلك في إطار الدعم المتواصل للرياضيين السعوديين المشاركين في الدورة.

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، دشَّن فريق السعودية مشاركته في دور المجموعات بتحقيق الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 2ـ0، ضمن مباريات المجموعة الأولى، فيما خسر أمام منتخب قطر بنتيجة 0ـ2 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وانتصر فريق السعودية في كرة القدم الشاطئية على منتخب تايلاند بنتيجة 8ـ4 ضمن مباريات دور المجموعات، على أن يواجه الإمارات، الجمعة، في ثاني مبارياته بالدورة.