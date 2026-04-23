يامال: الغياب مؤلم.. وأثق في زملائي

أكد لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، ثقته التامة في زملائه وقدرتهم إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقةٍ بعد تأكيد الفحوصات الطبية انتهاء موسمه للإصابة.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب «18 عامًا» في مقر النادي، الخميس، أنه في حاجةٍ للعلاج والتأهيل، وهو ما يتطلَّب ابتعاده عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعرَّض الدولي الإسباني لإصابةٍ في عضلة الفخذ في مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو بالدوري، الأربعاء، فور تنفيذه ركلة جزاءٍ، حصل عليها بنفسه، وسجل منها الهدف الوحيد.

وقال يامال عبر حسابه في «إنستجرام»: «هذه الإصابة ستبعدني عن أرض الملعب في الوقت الذي كنت أتطلَّع فيه للاستمرار، وهذا يؤلمني بشدة. يؤلمني عدم قدرتي على القتال إلى جانب زملائي، وتقديم المساعدة عندما يحتاجني الفريق، لكنَّني أؤمن بهم، وأعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة».

وأضاف: «سأكون حاضرًا حتى لو كان ذلك من الخارج. سأدعمهم، وسأشجعهم، وسأحفِّزهم بوصفي واحدًا منهم. هذه ليست النهاية، إنها مجرد استراحةٍ، وسأعود أقوى، وبرغبةٍ أكبر من أي وقتٍ مضى، وسيكون الموسم المقبل أفضل».