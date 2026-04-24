بيلي جين.. أمريكا تستضيف المجر وفرنسا تواجه أستراليا

أعلن منظمو كأس بيلي جين كينج لكرة المضرب، ​الخميس، أن الولايات المتحدة، صاحبة الرقم القياسي للفوز باللقب، تستضيف المجر بينما تستقبل فرنسا أستراليا في مباريات الإدوار الإقصائية المؤهلة للأدوار النهائية للبطولة ‌المقرر إجراؤها ‌في نوفمبر⁠المقبل.

وتؤهل ​الأدوار الإقصائية، ⁠التي تضم سبعة فرق صعدت من منافسات المجموعة التاسعة الإقليمية وسبعة أخرى خسرت في تصفيات 2026 جرت في وقت سابق الشهر الجاري، الفائزين ‌إلى ‌تصفيات العام المقبل.

وفشلت ​الولايات المتحدة، ‌التي فازت باللقب 18 ‌مرة، في الوصول إلى النهائيات بعد خسارة مفاجئة أمام بلجيكا في وقت سابق ‌هذا الشهر بينما خسرت أستراليا البطلة سبع مرات أمام ⁠بريطانيا.

وستستضيف ⁠البرازيل فريق كندا بطلة نسخة 2023 بينما ستزور السويد بولندا المصنفة الثالثة، ومن المقرر أن تلعب المباريات على مدار يومين بين 20 و22 نوفمبر.

وستستضيف اليابان، المصنفة الرابعة، الأرجنتين بينما ​تزور سويسرا، الفائزة ​بلقب 2022، تايلاند وستستقبل سلوفينيا فريق إندونيسيا.