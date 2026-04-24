بيلي جين.. أمريكا تستضيف المجر وفرنسا تواجه أستراليا
أعلن منظمو كأس بيلي جين كينج لكرة المضرب، الخميس، أن الولايات المتحدة، صاحبة الرقم القياسي للفوز باللقب، تستضيف المجر بينما تستقبل فرنسا أستراليا في مباريات الإدوار الإقصائية المؤهلة للأدوار النهائية للبطولة المقرر إجراؤها في نوفمبرالمقبل.
وتؤهل الأدوار الإقصائية، التي تضم سبعة فرق صعدت من منافسات المجموعة التاسعة الإقليمية وسبعة أخرى خسرت في تصفيات 2026 جرت في وقت سابق الشهر الجاري، الفائزين إلى تصفيات العام المقبل.
وفشلت الولايات المتحدة، التي فازت باللقب 18 مرة، في الوصول إلى النهائيات بعد خسارة مفاجئة أمام بلجيكا في وقت سابق هذا الشهر بينما خسرت أستراليا البطلة سبع مرات أمام بريطانيا.
وستستضيف البرازيل فريق كندا بطلة نسخة 2023 بينما ستزور السويد بولندا المصنفة الثالثة، ومن المقرر أن تلعب المباريات على مدار يومين بين 20 و22 نوفمبر.
وستستضيف اليابان، المصنفة الرابعة، الأرجنتين بينما تزور سويسرا، الفائزة بلقب 2022، تايلاند وستستقبل سلوفينيا فريق إندونيسيا.