رود يتعافى ويبدأ مشوار الدفاع عن لقب مدريد

يأمل النرويجي كاسبر رود، لاعب التنس، أن تعيد فترة تدريبه القصيرة بأكاديمية رافائيل نادال في مايوركا إحياء موسمه حيث يعود ​اللاعب، البالغ 27 عامًا، بعد تعافيه من الإصابة للدفاع عن لقبه في بطولة مدريد المفتوحة، الأسبوع المقبل.

وتعرَّض رود، الذي فاز بلقبه الأول ببطولة الأساتذة في العاصمة الإسبانية العام الماضي، لإصابةٍ في الساق، واضطر إلى الانسحاب من مباراة الدور الثالث في ‌بطولة مونت ‌كارلو للأساتذة أمام الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم في ​وقتٍ ‌سابقٍ من الشهر الجاري.

و⁠عزَّز النرويجي عودته تحت متابعةٍ دقيقةٍ من نادال، الذي نال 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى.

وقال رود في مدريد: «يسعدني أن أقول إنني تعافيت تمامًا. كنت قلقًا بعض الشيء في البداية، واعتقدت أن مدريد ستكون صعبةً، لكنني قضيت أيامًا جيدة ⁠في التعافي».

ويبدأ اللاعب مشواره في مدريد بمواجهة الإسباني خاومي مونار، أو الروسي ألكسندر شيفتشينكو في الدور الثاني.

ويطمح النرويجي، الذي وصل مرتين إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، إلى تحقيق نتائجَ ​قويةٍ في الأسابيع التي ​تسبق «رولان جاروس»، إذ تبدأ البطولة 24 مايو المقبل.