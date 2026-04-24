فاييكانو يحبط إسبانيول.. وفياريال يعمّق متاعب أوفييدو

تقدَّم فريق رايو فاييكانو الإسباني الأول لكرة القدم إلى المنطقة الدافئة عقب فوزه الصعب على ضيفه إسبانيول 1ـ0، الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ 32.

وسجل المهاجم سيرخيو كاميلو هدف فاييكانو عند الدقيقة 87، ليرفع رصيد فريقه إلى 38 نقطةً بالمركز الـ 11، في حين توقف رصيد إسبانيول الـ 12 عند 38 نقطةً.

وكان كيكي جارسيا أهدر ركلة جزاءٍ في الدقيقة 74 لصالح الفريق الكاتالوني.

وفي مباراةٍ أخرى ضمن الجولة ذاتها، أضاع ريال أوفييدو نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1ـ1 أمام ضيفه فياريال، الخميس.

وبادر الإيفواري نيكولاس بيبي بالتسجيل لفياريال عند الدقيقة 14 من ركلة جزاءٍ، فيما أحرز إلياس شيرة التعادل لأوفييدو «69».

وظل أوفييدو في قاع الترتيب برصيد 28 نقطةً بفارق ست نقاطٍ خلف مراكز الأمان مع تبقي ست مراحلَ على نهاية الدوري، في حين ارتفع رصيد فياريال إلى 62 نقطةً في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.