شتوتجارت إلى نهائي الكأس

تأهل فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم إلى نهائي مسابقة الكأس المحلية على حساب فرايبورج 2-1، بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين الخميس، ليفرض موعدًا أمام بايرن ميونيخ.

وقلب شتوتجارت تأخره بهدف سجله ماكسيمليان إيجيشتاين لفرايبوج «28»، إلى التعادل عن طريق دينيز أونداف «70»، ثم أضاف البرتغالي تياجو توماس الهدف الثاني في الدقيقة 119، إذ امتدت المباراة للوقت الإضافي بعد استمرار التعادل لـ 90 دقيقة.

وسيتقابل شتوتجارت مع بايرن ميونيخ الذي كان قد فاز 2-0 على باير ليفركوزن مساء الأربعاء.

وبينما يطارد بايرن ميونيخ لقبه الـ 21 في الكأس «رقم قياسي»، فإن شتوتجارت يتطلع للفوز باللقب الخامس.