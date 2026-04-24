عودة نادال

عاد أسطورة التنس رافاييل نادال إلى الملاعب، الخميس، وتحديدًا إلى «سانتياجو برنابيو» معقل نادي ريال مدريد الإسباني، الذي استضاف ملعبًا مؤقتًا لبطولة مدريد للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، سيسمح للاعبين بالتدرب عليه حتى 30 أبريل الجاري. وشارك الإسباني نادال مع حارس مرمى الريال، البلجيكي تيبو كورتوا، في حصة تدريبية تجريبية ضد المصنف الأول عالميًا، الإيطالي يانيك سينر، ولاعب الوسط الإنجليزي الإنجليزي جود بيلينجهام. كما حضر فلورنتينو بيريز رئيس النادي والبولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الرابعة في منافسات فردي السيدات، وجيرارد تسوبانيان الرئيس التنفيذي للبطولة الفعالية. (المركز الإعلامي- ريال مدريد وأنستجرام نادل)