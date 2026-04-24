بسيناريو مانشيني وإنزاجي.. الإنتر يحلم باللقب الـ 21

يأمل المدرب الروماني كريستيان كيفو بقيادة فريق إنتر ميلان ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم لإعادة سيناريو عامي 2007 و2024 وحسم لقب الدوري المحلي قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، بفضل امتلاكه 78 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ميلان ونابولي، وهو إنجاز تحقق مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن وحتى يحسم فريق «الأفاعي» اللقب رسميًا عليه انتظار سقوط نابولي، حامل اللقب، الجمعة أمام كريمونيزي، ثم يفوز هو على مضيفه تورينو الأحد وخسارة ميلان مواجهة يوفنتوس اليوم نفسه.

وكان إنتر ضمن رسميًا اللقب العشرين الموسم قبل الماضي بقيادة سيموني إنزاجي، المدرب الحالي للهلال السعودي، بفوزه على ميلان 2-1 في 22 أبريل 2024 بفضل هدفي فرانشيسكو إتشيربي وماركوس تورام، قبل أن ينهي المسابقة بفارق 13 نقطة عن جاره الذي حل ثانيًا.

وتلك كانت المرة الثانية التي يحقق فيها إنتر هذا الإنجاز بعد 2007 مع روبرت مانشيني، عندما فاز بهدفين نظيفين على سيينا بتوقيع ماركو ماتيراتزي، وكان الفارق بعد اكتمال المسابقة 22 نقطة عن روما الثاني.

وكان إنتر حسم اللقب الـ 19 أيضًا 2021 بقيادة أنتوني كونتي لكن قبل نهاية المسابقة بأربع جولات بعد أن تعادل أقرب منافسيه أتالانتا 1-1 مع ساسولو في الثاني من مايو، وهو ما جعل الفارق بينهما 13 نقطة، بعد أن فاز على كروتوني 2-0. إلا أن فرحة الفريق الأكبر هي إنهاء سيطرة يوفنتوس على اللقب التي استمرت تسعة مواسم متتالية، والتتويج للمرة الأولى منذ 2010 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاده أيضًا إلى الكأس المحلية ودوري الأبطال.

ويظل حسم اللقب قبل نهاية الموسم بخمس جولات هو الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي، وسجل أيضًا باسم أربعة فرق أخرى أولها تورينو 1948 وكان الفارق في الصدارة وصل إلى 15 نقطة أمام إنتر ميلان، ثم فيورنتينا 1956، ويوفنتوس 2019، والذي فقد فرصة تسجيل رقم قياسي بست جولات، إذ كان بحاجة إلى نقطة فقط من أمام أسبال المهدد بالهبوط لكنه خسر 1-2.

ويقود إنتر المدرب الروماني كريستيان كيفو، المدافع السابق للفريق، وفي طريقه لتحقيق ثالث ثنائية محلية في تاريخ النادي، بعد أن تأهل أيضًا إلى نهائي كأس إيطاليا بفضل الفوز الدراماتيكي على كيفو 3-2 قالبًا تأخره بهدفين نظيفين.