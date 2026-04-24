أرتيتا: معنوياتنا ارتفعت.. ورؤيتنا واضحة

طالب الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه باستغلال كل الفرص من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب والتتويج بلقب الدوري الممتاز الغائب منذ 22 عامََا ودوري أبطال أوروبا الذي لم يسبق له أن فاز به.

ويستقبل أرسنال، السبت، نيوكاسل يونايتد لحساب الجولة الـ 34 للدوري في المواجهة الـ 62 بينهما في المسابقة، على أمل تسجيل الفوز الثاني تواليًا للمرة الأولى منذ 2020ـ2021، بعد أن كسب لقاء الدور الأول على ملعب «سانت جيمس بارك» 2ـ1.

وتنازل أرسنال عن الصدارة للمرة الأولى منذ مطلع أكتوبر الماضي، إثر خسارته 1ـ2 أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، وفوز الأخير على بيرنلي الأربعاء.

ويدخل أرسنال أسبوعًا حاسمًا آخر في سعيه لتجنب الخروج من الموسم دون تحقيق أي ألقاب، فبعد أن يستقبل نيوكاسل السبت، سيسافر إلى إسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحافي الجمعة: «ارتفعت معنوياتنا، وزادت ثقتنا بأنفسنا.. باتت رؤيتنا لما يجب علينا فعله واضحة تمامًا».

وأضاف: «تبقت خمس موجهات وأربعة أسابيع وبطولتان كبيرتان، كل شيء على المحك وغدًا ستكون المباراة الأولى ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا».

وتابع: «لو أخبرنا أحدهم في بداية الموسم أننا سنكون في هذا الموقف لقبلنا بالأمر، الفوز غدًا سيجعلنا نقترب أكثر.. علينا أن نعلن عن أنفسنا بوضوح وأن نحقق الفوز، ندرك حجم التحدي ومدى الجهد المبذول خاصة مع الجماهير، والآن علينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب».

وارتفعت معنويات الفريق بعودة الجناح الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا ضمن تشكيلة الفريق للمباراة بعد تعافيه من إصابة في وتر أخيل أبعدته عن المواجهات الخمس الأخيرة، بينما قد يعود المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري أيضًا إلى المنافسة، وفقًا لأرتيتا.

ومع ذلك، لا يزال الهولندي يورين تيمبر، لاعب الوسط، خارج الخدمة منذ تعرضه لمشكلة في الفخذ أمام إيفرتون الشهر الماضي، وكذلك الإسباني ميكيل ميرينو المصاب بالقدم منذ يناير الماضي.

وأوضح أرتيتا: «نحن ندرك صعوبة الدوري. من الواضح تمامًا قدرات نيوكاسل وجودته، وما حققه إيدي هاو مع هذا الفريق وما زال يحققه، ونعلم مدى صعوبة الخصم غدًا. علينا أن نكون في أفضل حالاتنا. إذا فعلنا ذلك، ستكون لدينا فرصة كبيرة للفوز».

وحول اللعب بحرية أكبر قليلًا قرب نهاية الموسم، ذكر المدرب: «لا أعلم. المسألة تتعلق بالأهداف المسجلة والمستقبلة. أعتقد أنه سيكون هناك توازن بينهما. هذا ما كان عليه الحال طوال الموسم، ولهذا السبب فارق الأهداف بين الفريقين ضئيل للغاية. أولًا وقبل كل شيء، من الواضح تمامًا ما يجب علينا فعله للفوز بالمباراة، لنستحق النقاط الثلاث، لننافس ونتفوق على الخصم. أما الباقي فسيأتي لاحقًا».

لكن تاريخيًّا يمتلك أرسنال الأفضلية على نيوكاسل من واقع المواجهات المباشرة السابقة في الدوري بـ 37 انتصارًا مقابل 13 خسارة و11 تعادلًا. وسجَّل الفريق 99 هدفًا، واستقبل 47. كما لديه أفضل سلسلة انتصارات متتالية بواقع 10 انتصارات منذ مارس 2012 حتى ديسمبر 2017.

أما نيوكاسل فلديه أربعة انتصارات متتالية من 1993 إلى 1996، بعدها لم ينجح في الفوز مرتين متتاليتين. وكانت أكبر خسائره في موسم 2011ـ2012 عندما سقط بنتيجة 3ـ7 على ملعب أرسنال.