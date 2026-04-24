بويت هدد يايسله.. وعاد والأهلي على أعتاب مجد جديد

على وقع تعادلٍ أهلاويّ مخيَّب للآمال في جدة مع فريق الأخدود الأول لكرة القدم، حفَّز المدرب الأوروجوياني جوستافو بويت التساؤلات، في وسائل إعلام وعلى منصّات التواصل الاجتماعي، عمّا إذا كان النادي الغربي يفكّر فيه بديلًا للألماني ماتياس يايسله، الذي تراجعت ثقة بعض المشجعين فيه بسبب بعض التعثّرات.

بويت، الذي لم يكن مرتبطًا وقتها بوظيفة، حضر إلى ملعب «الإنماء»، مساء 25 أكتوبر 2024، لمشاهدة مباراةٍ بين الأهلي والأخدود، ضمن الجولة 8 من موسم دوري «روشن» 24- 2025.

وعلى عكس التوقعات والتطلّعات، أهدر صاحب الأرض نقطتين متعادلًا 1-1 مع الأخدود، الذي كان متقدمًا في النتيجة قبل إن يُحرِز الجناح الجزائري رياض محرز هدفًا خلال الشوط الثاني.

تعادلٌ محبطٌ لجمهور فريقٍ كان ينتظر من نجومِه إرضاءَه بعدما خسِروا، في الأيام الأولى من الشهر ذاته، 1-2 من الهلال على الملعب ذاته، ضمن الجولة 6.

وعقِب انتزاع الأخدود نقطة ثمينة، انتشرت صورة بويت في المدرجات على منصات التواصل الاجتماعي، مع تكهّناتٍ ربطتها بإمكانية ترشيحه بديلًا ليايسله. وعرضَها برنامج تلفزيوني رياضي شهير تساءل مُقدِّمُه: هل نرى لاعب تشيلسي السابق مدربًا للأهلي؟ فردّ ضيفُه: ممكن.

في الجولة التالية، خسِر الأهلي 0-1 من الاتحاد، وازدادت الشكوك الجماهيرية والإعلامية حيال يايسله، الذي عمَّق غضب الأهلاوية بتفريطه في نقاط ديربي جدة.

وبقِي وضعُ الألماني محلّ تساؤلٍ، حتى حسمه النادي ببيانٍ في يناير 2025 يؤكد الثقة فيه واستمراره.

أخمد البيان، الذي صدر عقِب الخسارة من الخلود 0-1 ضمن الجولة 15، الأحاديث حول مستقبل المدرب. وشدّد النادي على استمرار دعمه الكامل للجهاز الفني، ردًا على ما تمّ تداوله من أخبار وتقارير وإعلامية.

وخلال أقل من أربعة أشهر، كافأ يايسله النادي على ثقتِه المعلنَة فيه بقيادة الفريق، في 5 مايو الماضي، إلى الفوز، للمرة الأولى في التاريخ الأهلاوي، بدوري أبطال آسيا للنخبة. منذ ذلك الحين، يحظى المدرب الشاب بمكانة خاصة في قلوب المشجعين، عزّزها حصوله مطلع الموسم الجاري على كأس السوبر السعودي.

وقد يتجدّد المجد القاري عندما يواجه الأهلي ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت على ملعب «الإنماء»، في نهائي دوري الأبطال للنخبة.

في غضون ذلك، يقضي جوستافو بويت أيامه الأولى في مهمة سعودية صعبة، غير التي رشّحه لها الإعلام في أكتوبر 2024. فبعد تعيين اليوناني جورجيوس دونيس، أخيرًا، مدرّبًا للمنتخب السعودي الأول، تعاقد نادي الخليج مع الأوروجوياني لتولي القيادة الفنية لفريقه، الساعي إلى الاستمرار بين فرق «روشن» مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم. وافتتح بويت المهمة بالخسارة 0-1 من الفتح، الجمعة في الأحساء، لحساب الجولة الـ 29.