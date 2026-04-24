فليك: التجارب تصقل يامال.. وفلسفة خيتافي تقلقنا

أكد الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أن الجناح الموهوب لامين يامال سيعود إلى الملاعب خلال كأس العالم 2026 أقوى مما هو عليه حاليًا، مشيرًا إلى أن المهاجم البرازيلي رافينيا ولاعب الوسط بيرنال لم يستعيدا جاهزيتهما بعد.

وكان الدولي الإسباني «18 عامًا» تأكد غيابه عن بقية الموسم بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية تعرّض لها الأربعاء، خلال فوز برشلونة على سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري المحلي.

وتحصل يامال على ركلة جزاء وسجّلها بنجاح، ليساهم في بقاء برشلونة متقدمًا بفارق تسع نقاط في صدارة الترتيب أمام ريال مدريد، لكنه سقط مصابًا مباشرة بعد ذلك، ليتم استبداله.

وقال فليك في مؤتمر صحافي الجمعة قبل مباراة فريقه أمام مضيفه خيتافي، لحساب الجولة الـ 35 للدوري: «الوضع ليس سهلًا بالنسبة لنا، ولا بالنسبة له أيضًا.. هو يدرك أنها أول إصابة عضلية له. ما أستطيع ملاحظته أنه يتمتع بتركيز كبير، ولديه دافع قوي. سيغيب عنا في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أنه سيكون حاضرًا في كأس العالم 2026، وسيعود أقوى مما هو عليه الآن».

ويُعد يامال الذي حلّ ثانيًا في سباق الكرة الذهبية العام الماضي، وساهم في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024، أحد الركائز الأساسية في مساعي برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني، والذي يتصدره حاليًا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد الذي يلعب الجمعة ضد ريال بيتيس.

وأشار فليك إلى أن يامال ربما تعرض للإصابة نتيجة الخطأ الذي احتُسبت على إثره ركلة الجزاء، لكنه لم يدرك خطورة الموقف لعدم تعرضه سابقًا لإصابة عضلية.

وقال فليك :«لقد شعر بشيء بعد المخالفة، لكنني أعتقد أنه لم يكن كبيرًا. وقرر تنفيذ ركلة الجزاء، وبعد ذلك ربما تفاقم الأمر.. الأمر ليس سهلًا لأنه لا يزال صغير السن، لكن في النهاية هي تجربة، وهذا ما يتعين عليه أن يتعلمه».

سجّل يامال 24 هدفًا مع 18 تمريرة حاسمة الموسم الجاري في مختلف المسابقات، وله أيضًا تسعة أهداف في آخر 12 مباراة بالدوري.

وبخصوص مشاركة مارك بيرنال ورافينيا أوضح المدرب :« لن يكونا متاحين لمباراة خيتافي.. لا يزالان لا يتدربان مع الفريق، لكنني آمل أن يكونا في حالة أفضل الأسبوع المقبل».

ويتبقى لنادي برشلونة ست مباريات «نهائية» في الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم، وتعد مواجهة خيتافي من أصعب مباريات الموسم بحسب فليك: «يدافع خيتافي بشكل ممتاز، ولديه فلسفته الخاصة.. لو نظرنا إلى آخر عشر مباريات له في الدوري، لكان يحتل المركز الثاني في الترتيب».

ويرى فليك أن عاملين قد يكونان حاسمين في ملعب الـ«كولوسيوم»، وهما سرعة اللعب والأخطاء.. من المهم بالنسبة لنا أن نتحكم في إيقاع المباراة وأن نتجنب الأخطاء، هذا ما أريد أن أراه من الفريق».