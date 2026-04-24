أخضر الجوجيتسو يختتم مشوار الألعاب الشاطئية

اختتم فريق السعودية للجوجيتسو مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، بعد أن بلغ اللاعب أسامة صالح دور الثمانية في منافسات وزن تحت 77 كجم.

وبلغ اللاعب محمد بن حريمل مواجهة نهائي الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 69 كجم، كما أنهت الإصابة مشاركة لاعب فريق السعودية عيسى شميساني في منافسات الوزن ذاته.

من جهة أخرى، التقى الأمير فهد بن جلوي، رئيس وفد فريق السعودية المشارك، برفقة عبد الرحمن الحربي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، بلاعبي فريق السعودية في قرية الرياضيين بمدينة سانيا، حيث اطمأن سموه على جاهزيتهم وسير مشاركاتهم، ونقل لهم تحيات وتمنيات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالتوفيق في منافساتهم، ومواصلة تمثيل الوطن بالصورة المشرفة في هذا المحفل القاري.