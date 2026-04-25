كلام ويكند

ـ صدفة قرأت عن طائر «بلاكبول»، ونسميه عربيًا «الدُخل»، منذ أيام وأنا أفكر فيه، كيف لطائر لا يتجاوز وزنه 12 جرامًا أن يقطع أثناء هجرته مسافة 3000 كيلومتر بلا توقف، يعبر خلالها نصف الكرة الغربي، متجاوزًا المحيط الأطلسي، دون استراحة أو طعام وشراب، كيف يرى في الظلام، كيف عرف الطرق والاتجاهات، والأعجب أنه قبل هجرته يضاعف وزنه لتخزين الدهون لتكون وقودًا للرحلة الطويلة، ولأنه زاد من وزنه، تنكمش بعض أعضائه الأخرى لتقليل الوزن! للأسف قضيت عمري مندهشًا مما صنعه البشر من سيارات وطائرات سرعان ما تتوقف تتعطل، وغفلت عن عظمة خلق الله، الذي لا يشبه خلقه شيء، كم كنت ساذجًا، وكم توهمت عن رجاحة عقلي وحسن تفكيري، أستغفرك ربي العظيم، إني ظلمت نفسي.

ـ في اليوم الأخير سأعرف أني أضعت أوقاتًا أقل ما يقال إنها راحت عبثًا، وأهدرت أطنانًا من الكلام بلا معنى، وتبعت قوافل من الغايات بلا قيمة، وآمنت بأفكار لا تستحق أن تسمى أفكارًا، وكنت جاهلًا قيمة حياتي التي عشتها بلا مرض. في اليوم الأخير سأتأكد أني اعتقدت خطأً ولسنوات أني طائر يختار اتجاهاته، بينما لم أكن سوى ريشة تلاعبت بها الرياح كيفما شاءت، وأني مشيت طرقًا توهمت أني اخترتها، وتحدثت بلسان الآخرين ظنًا أنه كلامي. في اليوم الأخير سأحزن لأني لم أصدق حتى أحلامي الصغيرة لكي أرى شيئًا منها، وسيتضح لي كم كنت خائفًا في حياة لا تستحق الخوف، وكم كنت مترددًا في أمور بالغت في تهيبها. في اليوم الأخير سأرى بوضوحِِ استثنائي كل الماضي الذي لا رجعة له، وقد تسنح الفرصة لأقول للمودعين لي: لا تخطئوا أخطائي.

ـ دوستويفسكي: كل شيء في الحياة مؤقت، فإن سارت الأمور على نحو جيد، فاستمتع بها، وإن جرت على نحو سيئ، فلا تجزع، فإن ذلك لن يدوم إلى الأبد.