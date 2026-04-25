نوتنجهام يعاقب سندرلاند بخماسية

عزَّز فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم موقفه في البقاء بالدوري الممتاز بعد أن دكَّ شباك مضيفه سندرلاند بخماسيةٍ نظيفةٍ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 34.



ورفع نوتنجهام رصيده إلى 39 نقطةً في المركز الـ 16 بفارق ست نقاطٍ عن وست هام الـ 18، الذي يواجه إيفرتون، السبت.

ويبتعد فورست عن توتنام، صاحب المركز الـ 18، بثماني نقاطٍ، ويلعب الأخير أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد سندرلاند عند 46 نقطةً في المركز الـ 11.

وفي المباراة، تقدم نوتنجهام بهدفٍ عكسي من تري هيوم، لاعب سندرلاند، عند الدقيقة 17، ثم أضاف كريس وود الثاني «31»، وأحرز مورجان جيبس وايت الثالث «34»، واختتم الفريق الشوط الأول بالرابع عبر إيجور خيسوس.

وفي الشوط الثاني، وقَّع إليوت أندرسون على خماسية نوتنجهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.