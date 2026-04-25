نابولي يؤجل تتويج إنتر برباعية كريمونيزي

اكتسح فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم شباك كريمونيزي برباعية نظيفة، الجمعة، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري، ليوجل بذلك تتويج إنتر ميلان باللقب إلى الجولة المقبلة.

وقبل أربع جولات من نهاية الموسم، قلّص حامل اللقب الفارق مع إنتر إلى تسع نقاط، بفضل الأهداف التي تناوب على تسجيلها الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي «3»، فيليبو تيراتشانو بالخطأ في مرماه «45»، البلجيكي كيفن دي بروين «45+3» والبرازيلي أليسون سانتوس «52».

وكانت خسارة نابولي الجمعة وميلان الأحد أمام يوفنتوس، ستمنح اللقب الـ 21 رسميًا لإنتر لكن في حال تغلب هو الآخر على تورينو.

أما كريمونيزي فبات مهددًا بالهبوط باحتلاله المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ليتشي الـ 17 الذي يملك مباراة أقل.

ورغم ذلك، لا يزال إنتر بحاجة إلى أربع نقاط فقط من مبارياته الخمس المتبقية لضمان استعادة اللقب.

وفيما تبدو حظوظ نابولي في الاحتفاظ باللقب شبه مستحيلة، لكنه اقترب من تأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتقدم فريق المدرب أنتونيو كونتي بفارق 11 نقطة عن كومو الخامس وروما السادس، حيث يلتقي الأخيران مع جنوى وبولونيا تواليًا الأسبوع الجاري.