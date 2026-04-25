برشلونة يسيطر على جوائز الأفضل

سيطر فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم على جوائز الأفضل، التي منحتها رابطة الدوري عن شهر أبريل الجاري.

واختارت الرابطة الدولي الإسباني لامين يامال «18 عامًا» كأفضل لاعب، وهي المرة الثالثة التي يفوز بها بعد نوفمبر وديسمبر الماضيين، بفضل تألقه وتسجيله هدفين في مباراتي الفوز على إسبانيول وسيلتا فيجو.

وأسهم يامال والهولندي فرينكي دي يونج أيضًا في الهدف الذي حصد جائزة الأفضل لصالح الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد في شباك إسبانيول.

ومرَّر يامال كرة متقنة إلى الهولندي، الذي أظهر رباطة جأش كبيرة بالقرب من خط المرمى، منتظرًا قبل أن يمرر كرة عرضية لراشفورد الذي أكمل المهمة بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى، لتسكن الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم، مختتمََا بذلك الفوز في ديربي برشلونة 4ـ1.

وتغلب راشفورد «28 عامًا» على هدفي لوكا سوسيتش من ريال سوسيداد وفير لوبيز من سيلتا فيجو، لكن اللمسة النهائية للاعب المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي اعتبرت الأفضل.

أما الجائزة الثالثة التي حصل عليها برشلونة فكانت لأفضل لاعب تحت 23 عامًا، وذهبت إلى المدافع الدولي الإسباني باو كوبارسي «19 عامًا»، الذي لعب كل دقائق مباريات الفريق في الدوري خلال شهر أبريل.