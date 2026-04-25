بعد تأخره بثلاثية.. لانس يخطف التعادل أمام بريست

خطف فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم نقطة صعبة من أمام مضيفه ستاد بريست بتعادل مثير 3-3 ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري الدرجة الأولى، الجمعة.

وأنهى بريست الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة لكن عودة متأخرة من لانس أعادته للمباراة ليسجل ثلاثة أهداف، تمنحه نقطة وتبقي على آماله في المنافسة على اللقب مع باريس سان جيرمان متصدر جدول الترتيب.

تقدم المالي داودا جيندو لبريست في الدقيقة السابعة، ثم صنع الهدف الثاني لزميله لوكاس توسارت «24» وعزز التقدم جونيور دينا إيمبيمبي «42».

وفي آخر نصف ساعة من المباراة عاد لانس ليسجل هدفه الأول عبر لاعبه فلوريان توفان «60» وأضاف السنغالي عبد الله سيما الهدف الثاني في الدقيقة 64، بصناعة من الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد الذي رفع مساهماته التهديفية الموسم الجاري إلى سبع في الدوري «3 أهداف و5 صناعات».

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني أحرز آلان سانت ماكسيمان هدفًا التعادل.



رفع هذا التعادل رصيد لانس إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاثة نقاط خلف باريس والذي لعب مباراة أقل، أما بريست فلديه 38 نقطة في المركز العاشر.

وأضاع عبد الحميد، المعار من روما الإيطالي والذي خاض مباراته الـ 23 في الدوري، هدفًا محققًا كان سيمنح فريقه النقاط الثلاث بعد أن سدد الكره فوق المرمى بقليل.