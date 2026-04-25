الريال يتعثر.. ومبابي يثير القلق

فرض فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد في الوقت القاتل، الجمعة لحساب الجولة الـ 33 للدوري المحلي.

وأثار الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بعض القلق بعد أن توقّف عن الجري في الدقيقة 80، مطالبًا مدربه ألفارو أربيلوا باستبداله قبل نهاية المباراة، من دون أن تظهر عليه إصابة واضحة أو تعرضه لأي احتكاك، ليغادر أرض الملعب وهو يتألم.

وتُشكّل الإصابة إنذارًا مقلقًا لقائد المنتخب الفرنسي قبل نحو شهر ونصف من مونديال 2026، وهو الهدف الأكبر له الموسم الجاري.

وعلق أربيلوا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة عن الحالة: «لا أعلم، كان يشعر بآلام، ونأمل أن تتطور الأمور بشكل إيجابي في الأيام المقبلة»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبعد أن ظن الريال أنه في طريقه لحصد النقاط الثلاث، أدرك بيتيس التعادل في اللحظات الأخيرة عبر المدافع المخضرم هِكتور بيليرين واللاعب السابق لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وانضم بيليرين «31 عامًا» خريج أكاديمية لاماسيا إلى بيتيس الموسم قبل الماضي من سبورتينج لشبونة، وقبلها لعب موسم مع برشلونة، إلا أن مشواره الطويل كان مع أرسنال الإنجليزي.

ويعد التعادل ضربة إضافية لطموحات الريال في فرض الضغط على برشلونة متصدر جدول الترتيب، إذ قلّص الفارق معه إلى ثمان نقاط فقط، في حين يستطيع الفريق الكاتالوني توسيعه إلى 11 نقطة في حال فاز على خيتافي السبت. من جهته، رفع بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

وكان الريال متقدمًا منذ الدقيقة 17 بفضل هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكنه فشل في تأمين النتيجة رغم تألق حارسه الأوكراني أندري لونين.