قبل بايرن.. سان جيرمان يخسر فيتينيا

يغيب البرتغالي فيتينيا، والبرازيلي ماركينيوس، لاعبان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، خلال مواجهة ضيفه أنجيه، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري المحلي، قبل ثلاثة أيام من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأكّد غياب فيتينيا عقب البيان الطبي الصادر عن النادي الباريسي، الذي جاء فيه: «يشهد الالتهاب في كعب فيتينيا الأيمن تحسنًا، وهو يواصل برنامج العمل الفردي»، بعدما خرج مصابًا الأحد الماضي، أمام ليون «خسارة 1ـ2».

وغاب البرتغالي أيضًا عن مباراة الأربعاء الماضي، أمام نانت، شأنه شأن مواطنه نونو منديش، الذي عاد بدوره إلى قائمة الفريق الباريسي لمواجهة أنجيه، السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري الفرنسي.

في المقابل، لم يتم استدعاء ماركينيوس، الذي شارك أساسيًا الأربعاء الماضي، لمباراة السبت، من دون توضيح عن أسباب غياب اللاعب البرازيلي، الذي غالبًا ما يتم إراحته في مباريات الدوري.