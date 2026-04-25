إجهاد عضلي يُبعد مبابي

تعرّض الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لـ«إجهاد عضلي» في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال تعادل فريقه 1ـ1 مع ريال بيتيس، ضمن منافسات دوري «لاليجا»، وفق ما أفاد مصدر في النادي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشكلة التي يواجهها قائد «الديوك» لا تُعد خطيرة، وبإنتظار حوص إضافية، ما يخفف أي مخاوف محتملة قبل كأس العالم 2026.

وطلب مبابي الاستبدال في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، ما ترك فريقه متخلفًا بفارق ثماني نقاط، عن برشلونة، المتصدر، الذي يحل على خيتافي، مساء السبت.

وأكد ألفارو أربيلوا، مدرب الريال، بعد المباراة على عدم معرفته بماذا شعر مبابي، قائلًا: «لا أعرف شيئًا عن حالة مبابي، شعر ببعض الإنزعاج، وسنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة».

ويحلّ ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول في الثالث من مايو المقبل، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة مع برشلونة.

وسجّل مبابي 24 هدفًا، في 28 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ويُنتظر أن يكون النجم الفرنسي عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب بلاده خلال منافسات المونديال المقبل.

وتستهل فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة، مشوارها في البطولة 16 يونيو بمواجهة السنغال.