مينتسلاف: لن نُفرط بديوماندي

أوضح أوليفر مينتسلاف، رئيس المجلس الإشرافي لنادي لايبزيج الألماني، أن يان ديوماندي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته، ويمكن أن يرتفع سعره لأكثر من 100 مليون يورو، من خلال البقاء في لايبزيج والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال مينتسلاف: «لو كنت المدير الإداري للشؤون الرياضية ما كنت لأبيع هذا اللاعب الشاب الذي حتى لم يكمل موسمًا واحدًا معنا، أعتقد أنه لاعب يمكنه التطور أكثر لأنه مازال صغيرًا. وبالتأكيد بإمكانه أن يرفع من سعره، لا يوجد سبب لبيع اللاعب مبكرًا، ولا سيما أن عقده يمتد حتى 2030».

وبيّن مينتسلاف أن أندية أخرى قد تكون وجهات جاذبة للاعبين الشباب، من أجل اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتهم، متابعًا: «يجب أن يكون لدينا الطموح في ألا يرحل اللاعب بعد عام واحد فقط، حتى لو قدم موسمًا استثنائيًا، يمكنني أن أوصي للإدارة بالإبقاء على اللاعب معنا في الموسم المقبل».

وأشار مينتسلاف إلى أن دياموندي سيكون بمقدوره تقديم نفسه على المسرح الكبير بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ما يجعله مرتاحًا بشأن هذه المسألة، إلى جانب العقد طويل الأمد.

ويقدم ديوماندي، صاحب الـ19 عامًا، أداء قويًا في موسمه الأول مع لايبزيج، بعدما سجل 12 هدفًا، ومرر ثماني تمريرات حاسمة في الدوري الألماني «بوندسليجا».

ويحتل لايبزيح المركز الثالث، واقترب من حسم وجوده في المربع الذهبي بجدول الترتيب، الأمر الذي سيعيد الفريق للعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير أن المهاجم الإيفواري جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.