اتحاد الكرة يُصادق على إجراءات الموسم الجديد

صادق الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالموسم الكروي الجديد 2026ـ2027، الخاص بمسابقة دوري المحترفين.

وأوضح البيان الصحافي للاتحاد، الذي بثَّه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي السبت، أنَّ الإجراء الرئيس الجديد يخص تمكين كل نادٍ من قيد 30 لاعبًا ضمن الفريق الأول طيلة الموسم، من بينهم 3 لاعبين من مواليد 2006.

وأشار البيان إلى أنَّه تم الإبقاء على عدد اللاعبين الأجانب عند 4، شريطة إثبات مشاركتهم الدولية الفعَّالة في خمس مباريات رسمية على الأقل مع منتخب وطني «الأول، الأولمبي، أو تحت 20 عامًا» خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة «2024، 2025، و2026» التي تسبق انضمامهم.

وكشف الاتحاد الجزائري عن فترة الانتقالات الصيفية والمحددة في الفترة من الأول يوليو حتى 31 أغسطس المقبلين، على أن يكون الانطلاق الرسمي لموسم 2026ـ2027، الخميس 20 أغسطس المقبل.

في المقابل، لم يعلن الاتحاد عن تاريخ نهاية الموسم الجاري، مكتفيًا بالإشارة إلى إجراءات تم اتخاذها لإدارة المباريات المؤجلة، وفقًا لتعديل الروزنامة من دون أن يُظهر فحواها.

ويتصدر فريق مولودية الجزائر، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق 11 نقطة عن شبيبة الساورة، ملاحقه المباشر، قبل 3 جولات من ختام الموسم، مع تبقي لكليهما مباراة مؤجلة.