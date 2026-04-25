ألافيس يقلبها على مايوركا

قلب فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني الأول لكرة القدم تأخره أمام ضيفه ريال مايوركا إلى فوز 2ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري.

ورفع ألافيس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ 15، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، حيث يحتل إشبيلية المركز الـ 18 بـ 34، وسيواجه أوساسونا، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

أما مايوركا فتجمد عند 35 نقطة في المركز الـ 16، بفارق الأهداف عن إلتشي ونقطة عن صاحب المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط.

تقدم مايوركا عن طريق يان فيرجلي «18» بعد تسديدة بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى ألافيس عقب تمريرة من سامو كوستا، ثم أدرك ألافيس التعادل «56» عن طريق توني مارتينيز إثر ضربة رأسية من مسافة قريبة وضعت الكرة في الزاوية السفلى اليمنى للمرمى بعد عرضية متقنة من عبدي ريباش عقب تنفيذ ركلة ركنية.

وعاد مارتينيز ليسجل الهدف الثاني له «69»، ليخطف النقاط الثلاث بتسديدة يمينية من منتصف منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلى اليمنى للمرمى بفضل تمريرة حاسمة من أنخيل بيريز.