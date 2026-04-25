أمام فيلا.. فولهام يستعيد نغمة الانتصارات

وضع فريق فولهام الإنجليزي الأول لكرة القدم حدًا للنتائج السلبية عقب خسارة وتعادل بعد فوزه السبت على ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري الممتاز.

سجَّل هدف المباراة الوحيد ريان سيسينيون في الدقيقة «43»، ليرفع نقاط فريقه إلى 48 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد فيلا، الذي تلقى خسارته الأولى في آخر أربع مباريات، عند 58 في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز الثاني للبرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام، في آخر ست مباريات، بينما مال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، للتركيز على مواجهة فريقه المقبلة أمام نوتنجهام فورست في قبل نهائي الدوري الأوروبي.

واكتفى فيلا، الذي لم يحقق فوزين متتاليين في الدوري منذ انتهاء سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية في أواخر ديسمبر الماضي، بتهديد مرمى الألماني بيرند لينو، حارس فولهام، مرتين فقط في الشوط الأول عبر الثنائي مورجان روجرز وأولي واتكينز.

وسجَّل فولهام هدف المباراة الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، عندما مرَّر تيموثي كاستان كرة عرضية من اليمين، وأبعد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، رأسية لوكيتش، لكن سيسينيون كان الأسرع ردة فعل للكرة المرتدة ليسددها بقوة في الشباك الخالية.

وأحرز فولهام هدفًا ثانيًا بضربة رأس من كاستان بعد ركلة ركنية نفذها ساشا لوكيتش، لكن الحكم احتسب مخالفة لصالح إيميليانو مارتينيز بعد تعرضه للإعاقة من ساندر بيرج، مدافع فولهام.