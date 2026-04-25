صلاح يسقط.. ويثير المخاوف قبل المونديال

حالت الإصابة دون استكمال المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، مباراة كريستال بالاس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط صلاح على أرضية ملعب أنفيلد بعد مرور 58 دقيقة من المباراة متأثرًا بآلام في العضلة الخلفية اليسرى.

وبعد ثوانٍ من محاولات إسعافه، تبين عدم قدرة النجم المصري على استكمال اللقاء، ليغادر الملعب وسط عاصفة من التصفيق للجماهير الحاضرة.

واضطر المدرب الهولندي أرني سلوت إلى استبدال نجم الفريق، ليشارك مكانه الهولندي جيريمي فريمبونج، بينما غادر صلاح الملعب مباشرة متوجهًا إلى غرفة خلع الملابس.

وتم استبدال محمد صلاح والنتيجة تشير لتقدم ليفربول بهدفي ألكسندر إيزاك وأندرو روبرتسون في الشوط الأول.

ويترقب ليفربول تشخيص إصابة صلاح وسط مخاوف من غيابه لنهاية الموسم، ما يهدد بإسدال الستار مبكرًا عن مسيرته الطويلة مع النادي الإنجليزي قبل شهر من نهايتها.

وكان صلاح أعلن في مارس الماضي رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري قبل عام من انتهاء تعاقده في صيف 2027، ليودع الفريق الإنجليزي الذي قضى بين صفوفه تسعة مواسم.

وأحرز النجم المصري، البالغ من العمر 33 عامًا، بقميص ليفربول الموسم الجاري 12 هدفًا في 38 مباراة بجميع المسابقات.

كما يستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.