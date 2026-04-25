ريمونتادا بافارية.. البايرن يعود برباعية أمام ماينز

احتفل فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم بالتتويج بلقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه، والثاني على التوالي، بفوز مثير السبت أمام مضيفه ماينز 4ـ3، لحساب الجولة الـ 31، بعد أن كان متأخرًا بثلاثية نظيفة.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 18 عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، المنقوص من مباراة، وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات. وكان الفريق البافاري تُوِّج بطلًا الموسم الماضي بـ 82 نقطة. كما عزَّز الفريق رصيده القياسي بتسجيله 113 هدفًا، مقابل 32 هدفًا سكنت شباكه.

بدأ ماينز المباراة بقوة، مستغلًا التدوير الذي أجراه المدرب البلجيكي فينسنت كومباني لتشكيلته قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وافتتح دومينيك كور التسجيل بتسديدة قوية عقب ركلة ركنية «15»، ثم أضاف بول نيبيل الثاني «29» بعد كرة مرتدة من الحارس يوناس أوربيج. وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، عزَّز شيرالدو بيكر النتيجة بالثالث وسط صدمة من لاعبي البايرن.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى كومباني تغييرات حاسمة بدخول الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكيل أوليسيه والألماني جمال موسيالا، لتبدأ رحلة العودة. حيث قلص السنغالي نيكولاس جاكسون الفارق «53» بتسديدة مباشرة، ثم أشعل أوليسيه اللقاء بالهدف الثاني «73» بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، اكتملت الـ«ريمونتادا» البافارية، حيث نجح موسيالا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة «80»، قبل أن يوقع كين الرباعية في الدقيقة «83».