الاتفاق يصلح أخطاء الدفاع

خضع مدافعو ومهاجمو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى تدريبات خاصة، عصر الأحد، في سياق الاستعداد لمواجهة الأخدود، الخميس في نجران، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي.

ووزّع المدرب سعد الشهري اللاعبين، بعد انطلاق الحصة التدريبية بتمارين لياقية، إلى مجموعتين، إحداهما للدفاع والأخرى للهجوم، فارضًا على كل منهما تدريبات خاصة بها.

وبعد خسارة ثلاث من آخر أربع مباريات، يُركِّز الشهري، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، على إصلاح الأخطاء الدفاعية، بالتوازي مع زيادة الفاعلية الهجومية، فضلًا عن رفع مستوى اللياقة البدنية.

واختُتِم التدريب على رديف ملعب النادي في الدمام بمناورة فنية بين فريقين، على نصف مساحة المستطيل الأخضر.

ويستعد الفريق، منذ الثلاثاء الماضي، للمباراة المقبلة، بعدما قضى إجازة امتدت خمسة أيام.

ويحتل «النواخذة» المركز السابع في الدوري، برصيد 42 نقطة، فيما يقبع الأخدود في المركز الـ 17، قبل الأخير، بـ 16 نقطة.

وأسفر لقاؤهما لحساب الدَور الأول عن فوز الاتفاقيين على أرضهم 2ـ0، مطلع العام الجاري.