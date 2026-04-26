إلتشي ينعش آمال البقاء.. وفاليكانو يحبط سوسييداد

أنعش فريق إلتشي الأول لكرة القدم آماله في البقاء وزاد مهمة مضيفه ريال أوفييدو صعوبة عندما تغلب عليه 2ـ1.

فيما استمر نزيف نقاط ريال سوسييداد بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فاليكانو 3ـ3، الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وسجل إلتشي هدفين مبكرين عبر بيدرو بيجاس 6، وجونسالو فيار 16، وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 76 عبر المغربي إلياس شعيرة.

وارتقى إلتشي، الذي حقق فوزه الثالث تواليًا، إلى المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف أمام إسبانيول، الذي يستضيف ليفانتي الإثنين، في ختام المرحلة، وبفارق أربع نقاط أمام إشبيلية الثامن عشر، وآخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية، الذي يحل ضيفًا على أوساسونا لاحقًا.

في المقابل، مني ريال أوفييدو العائد الموسم الجاري إلى الدرجة الأولى، بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم، فبقي في المركز الأخير برصيد 28 نقطة.

وفي المباراة الثانية، فرط ريال سوسييداد في تقدمه مرتين، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وكان قائده الدولي ميكل أويارسابال نجمًا للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 22 و76 من ركلة جزاء، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في المركز الرابع على لائحة الهدافين، فيما سجل الآيسلندي أوري أوسكارسون الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وتناوب على تسجيل ثلاثية رايو فايكانو سيرخيو كاميو 30، والفرنسي فلوريان لوجون 84، والبرازيلي أليماو «90+9».

وهي المباراة الثالثة تواليًا في الدوري التي يفشل فيها ريال سوسييداد المتوج بلقب كأس الملك على حساب أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز، فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، مقابل 39 نقطة لرايو فايكانو الحادي عشر.