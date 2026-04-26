الرياضة السعودية اليوم تطورها ليس تطورًا طبيعيًّا لقطاعٍ رياضي ترفيهي أو تنافسي، بل هو انتقالٌ إلى عالمٍ موازٍ تُعاد فيه صياغة الإنسان قبل المنشأة، والعقل قبل المدرج أو القاعة، والمنهج قبل النتيجة. في هذا العالم، لا يكفي أن نمتلك ملاعب أو صالات أو حلقات حديثة أو أندية غنية، بل يجب أن نمتلك عقولًا تُدير هذا التعقيد المتصاعد بكفاءةٍ توازي الطموح.

الرهان الحقيقي لم يعد على اللاعب وحده، بل على المنظومة التي تُحيط به. من يقود غرفة العمليات؟ من يصنع القرار في لحظة الضغط؟ من يدير الحشود التي تتحوَّل من جماهير إلى قوة اقتصادية؟ ومن ينسّق بين آلاف التفاصيل التي لا تُرى على الشاشة لكنها تصنع التجربة كاملة؟

في العالم الموازي، القائد لم يعد مجرد ناقلٍ للتكتيك، بل قائد مشروعٍ متكامل، يفهم التحليل الرقمي، ويتقن إدارة النجوم، ويُدير الإعلام كما يُدير الفعالية أو المباراة. والإداري لم يعد موظفًا تقليديًّا، بل مهندس تجربة، يقرأ سلوك الجمهور، ويُحوّل كل تفاعل إلى قيمة، وكل حضور إلى عائد.

أما إدارة الحشود ونحن زعمائها، فهي لم تعد مسألة تنظيم دخول وخروج، بل علمٌ قائم بذاته، يُدار بالبيانات، ويُبنى على التوقعات، ويُقاس بتجربة الفرد قبل سلامة المجموعة. هنا تتحوَّل الجماهير من أرقامٍ إلى أصول، ومن ضغطٍ تشغيلي إلى فرصةٍ استثمارية.

وفي قلب هذا التحوّل، تظهر إدارة الفعاليات الرياضية كصناعة مستقلة، تتقاطع فيها اللوجستيات مع الإبداع، والتشغيل مع التسويق، والهوية مع التجربة. لم يعد الحدث مجرد مباراة، بل منتجٌ متكامل، يبدأ من فكرة، ويمر عبر تصميم، وينتهي بذاكرة لا تُنسى.

وما يزيد من حساسية هذه المرحلة، أن المملكة مقبلة على استضافة سلسلة من الفعاليات الكبرى التي سترفع سقف التحدي وتُضاعف الحاجة إلى الكفاءات المؤهلة، يتقدمها كأس العالم 2034، إلى جانب كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وغيرها من البطولات والأحداث العالمية التي لن تُقاس فقط بنتائجها داخل الملعب، بل بجودة إدارتها وتجربتها الشاملة. هذه الأحداث ليست مجرد استضافة، بل اختبار حقيقي لقدرتنا على تشغيل منظومة رياضية عالمية بمعايير دقيقة.

إدارة المرافق بأنواعها، داخلها وخارجها، أصبحت علمًا يوازي إدارة المدن المصغّرة. من المواقف إلى الممرات، من البوابات إلى نقاط البيع، من الأمن إلى الضيافة.. كل تفصيلة تحمل أثرًا مباشرًا على صورة الرياضة كصناعة. وهنا لا مجال للعشوائية، بل لمنهجية تُدار بعقلية «المشغل العالمي».

أما المنصات واللوحات الإلكترونية، فهي الواجهة الجديدة للرياضة الحديثة. ليست مجرد شاشات، بل أدوات تأثير، تُعيد تشكيل السرد البصري، وتُضاعف القيمة التجارية، وتخلق تجربة رقمية موازية داخل الحدث. الإخراج لم يعد توثيقًا، بل صناعة قصة، تُباع وتُعاد وتُستثمر.

وفي الخلفية، لا بد أن يقف جيل جديد من مديري المشاريع الصغيرة، الذين يشكلون العمود الفقري غير المرئي لهذا القطاع. شركات تشغيل، مزودو خدمات، تقنيات، محتوى منظومة كاملة تنمو حول الرياضة، تحتاج إلى تأهيلٍ نوعي منغمس في طبيعة هذا البلد المعطاء، لا تقليدي، يربط بين المعرفة والواقع، وبين الطموح والتنفيذ.

العالم الموازي ليس خيارًا، بل ضرورة. فحجم الاستثمارات، وتسارع الأحداث، وتضخم التوقعات، كلها تفرض علينا أن نُعيد تعريف الكفاءة. لم يعد كافيًا أن نكون جيدين، بل يجب أن نكون جاهزين لعالمٍ يعمل بمعايير مختلفة، وسرعات أعلى، ومنافسة لا ترحم.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري للأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية كأحد أهم الممكنات للمرحلة القادمة، ليس فقط في تأهيل الكوادر، بل في إعادة تعريف مفهوم الاحتراف الإداري في الرياضة. فالأكاديمية تمثل الجسر بين المعرفة والتطبيق، بين الطموح الوطني والمعايير العالمية، من خلال إعداد مدربين يفهمون لغة البيانات، وإداريين يقودون المنظومات، ومتخصصين يديرون الحشود والفعاليات والملاعب والتقنيات بعقلية متكاملة. هنا، لا يُصنع الموظف، بل يُصنع القائد.. ولا تُبنى الوظيفة، بل تُبنى صناعة كاملة قادرة على الاستمرار والتفوق في هذا العالم الموازي.