آل الشيخ يعلنها: «The Comeback» يجمع جوشوا وبرينجا في الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، عن عودة الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى الحلبة عبر نزال «The Comeback»، المقرَّر تنظيمه 25 يوليو المقبل في العاصمة الرياض.

وفي النزال الرئيس للحدث العالمي، سيلتقي جوشوا، البطل الأولمبي السابق وبطل العالم للوزن الثقيل مرتين بشكلٍ موحَّدٍ، الملاكم الألباني كريستيان برينجا، المعروف بقوته الضاربة، وسجله المميَّز في إنهاء المواجهات بالضربة القاضية.

وستُبث المواجهة المرتقبة، التي تأتي ضمن منافسات الوزن الثقيل، مباشرةً حول العالم عبر منصة «DAZN».

وبهذه المناسبة، قال جوشوا: «ليس سرًّا أنني أخذت بعض الوقت لإعادة ترتيب أوراقي، والاستعداد للعودة إلى الحلبة، واليوم يُمثِّل الخطوة التالية في هذه الرحلة».

وأضاف: «سعيدٌ بالاتفاق على عقدٍ لنزالاتٍ عدة، يبدأ 25 يوليو في السعودية، وأتطلَّع للعودة والمنافسة واستكمال ما بدأته، وسأثبت ذلك داخل الحلبة».

ويدخل جوشوا هذا النزال بسجلٍ احترافي، يتضمَّن 28 انتصارًا مقابل أربع هزائم، منها 25 فوزًا بالضربة القاضية. وكان آخر انتصاراته تحقق بالضربة القاضية على الأمريكي جيك بول، ديسمبر 2025.

وعلى مدى الأعوام الثمانية الماضية، رسَّخ جوشوا مكانته بصفته أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل عالميًّا، محققًا انتصاراتٍ بارزةً على الأوكراني فلاديمير كليتشكو، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والبلغاري كوبراة بوليف، والمكسيكي ـ الأمريكي آندي رويز جونيور، ونجح في توحيد ألقابٍ عالميةٍ عدة في هذه الفئة.

كما خاض مواجهاتٍ كبرى أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني دانيال دوبوا، والكاميروني فرانسيس نجانو، وتصدَّر عديدًا من النزالات العالمية التي جرت في أبرز الملاعب، من بينها ملعب ويمبلي، وملعب توتنام هوتسبير في لندن.

في المقابل، يدخل الألباني كريستيان برينجا النزال بسجلٍ قوي، يشمل 20 انتصارًا جميعها بالضربة القاضية مقابل خسارةٍ واحدةٍ فقط، في مسيرةٍ احترافيةٍ انطلقت عام 2016. ويخوض بهذا النزال أكبر اختبارٍ خلال مسيرته حتى الآن، في أول ظهورٍ له ضمن حدثٍ رئيسٍ بهذا الحجم على المستوى الدولي.

وقال برينجا: «أنتوني جوشوا ملاكمٌ كبيرٌ، لكنه ارتكب خطأً فادحًا باختياري منافسًا له. هذا النوع من النزالات يُغيِّر كل شيءٍ في مسيرتي ومسيرته. أعلم أن فريق جوشوا يضع خططًا كبيرةً لما بعد هذا النزال، كما أعلم أنهم يُقلِّلون من شأني، وهذا يسعدني. سأقلب تلك الخطط، وأفاجئ العالم في السعودية».

ويأتي تنظيم هذا النزال في إطار المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الرياض بصفتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الترفيهية والرياضية.

ونجحت السعودية في استقطاب وتنظيم عديدٍ من النزالات العالمية البارزة في رياضة الملاكمة، بما يعزز حضورها على خارطة الفعاليات الدولي بوصفها وجهةً لتقديم تجاربَ استثنائيةٍ للجمهور من مختلف أنحاء العالم.