سوزان: «الحالة 110» تجربة درامية غير تقليدية

أنهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين التعاقد على بطولة مسلسلها الجديد «الحالة 110» سيناريو محمد علام، وتدور أحداثه في 60 حلقةً، وتُعدُّ تجربةً دراميةً جديدةً ومختلفةً.

وفي تصريحٍ خاصٍّ لـ «الرياضية» أعربت سوزان عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدةً حماسها للتعاون مع المخرج مصطفى يوري بأولى تجاربه الإخراجية في الدراما حيث يسعى إلى تقديم وصفةٍ دراميةٍ جديدةٍ، تعتمد على تكثيف الأحداث، وتقديم محتوى مركَّزٍ، وسريع الإيقاع دون الإخلال بجودة العناصر الفنية.

وأكدت سوزان أن العمل يُمثِّل خطوةً مهمةً في مسيرتها الفنية، خاصَّةً أنه ينتمي إلى نوعيةٍ غير تقليديةٍ من الدراما، مشيرةً إلى ثقتها في رؤية المخرج، وقدرته على تقديم تجربةٍ مميزةٍ تليق بالجمهور العربي، لا سيما أن التصوير سيتم باستخدام كاميراتٍ سينمائيةٍ متطورةٍ.

وحول الفنانين المشاركين، أكدت أنه يجري التعاقد مع عديدٍ من كبار النجوم الذين لن تستطيع الإفصاح عن أسمائهم إلا عندما يكون التعاقد نهائيًّا.

والمسلسل من إنتاجٍ مشتركٍ بين the different، والمنتج الدكتور محمد دهشان يونس.