على خطى القائد.. ستونز يودع سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل جون ستونز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت عشرة أعوام في ثاني إعلان من نوعه، بعدما سبقه البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى سيتي في 2016، وكان ثاني صفقات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وارتدى قميص الفريق في 293 مباراة، سجَّل خلالها 19 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة.

وأوضح النادي أنَّ لاعبه، البالغ 31 عامًا، أسهم بشكل كبير في أكثر حقبة استدامة ونجاحًا في تاريخ النادي، وتُوِّج معه بـ 19 لقبًا رئيسًا، بما في ذلك ستة في الدوري الممتاز، وآخر بدوري الأبطال، وربما يرتفع العدد إذ ما زال الفريق ينافس على الدوري الممتاز وكأس الاتحاد.

وأضاف: «بفضل تقنيته الرائعة، ونطاق تمريراته المذهل، ومعدل عمله الممتاز، وقراءته الذكية للمباراة، كان ستونز من نواحٍ عديدة التجسيد الحقيقي لمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وبفضل موهبته الطبيعية ومرونته التكتيكية شهدت مسيرته استخدامه في دور هجين، ما أدى إلى انتقاله إلى خط الوسط بشكل فعال للغاية، لا سيما في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان النادي أعلن في 17 أبريل الجاري أيضًا رحيل برناردو سيلفا، قائد الفريق، بنهاية الموسم الجاري، بعد تسعة مواسم تُوِّج فيها بـ 18 لقبًا.

وسبق للاعب أن أعلن عن نيته ترك النادي في تصريحات صحافية نهاية مارس الماضي، وتبع ذلك تأكيدات من مدربه بيب جوارديولا، الذي عبَّر عن غضبه من قرار اللاعب «31 عامًا» الذي عد رحيله خسارة كبيرة للفريق.