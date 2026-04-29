«فورمولا 1».. كاديلاك تكشف عن سيارة جائزة ميامي

كشفت شركة كاديلاك الأمريكية عن تصميمها الخارجي للسيارة التي ستظهر بها في سباق جائزة ميامي الكبرى، الأحد المقبل، احتفالًا بأول سباق للفريق على أرضه في بطولة العالم «فورمولا 1» بحسب بيان نشرته، الثلاثاء.

ويجمع التصميم الجديد بين شعار النجوم والخطوط والألوان التقليدية لكاديلاك الأبيض والأسود، مع تزيين الجناح الأمامي بـ 50 نجمة تمثل الولايات، بينما تظهر كلمة الولايات المتحدة الأمريكية على الجناح الخلفي بألوان العلم الأحمر والأبيض والأزرق.

وسيرتدي سائقا كاديلاك، فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز، بدلات سباق مصممة خصيصًا لهذه المناسبة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن كاسيدي توريس، كبيرة مستشاري العلامة التجارية في كاديلاك قولها: «هذا هو أول سباق لنا على أرضنا، وكان من المهم بالنسبة لنا أن يتعرف المشجعون على الهوية التي اعتادوا عليها، لا أطيق الانتظار حتى يرى الجمهور السيارة على المضمار للمرة الأولى، فلا يوجد مكان مثل الوطن».