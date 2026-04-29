جدة.. فعاليات سياحية في العيد

يعد كورنيش جدة، العمود الفقري للحركة الترفيهية في المدينة الساحلية التي تتحول خلال موسم العيد إلى مساحة مفتوحة لتجارب الأصدقاء، تتداخل فيها الحياة الاجتماعية مع الطابع الساحلي في نموذج حضري يتيح تنقلًا سلسًا بين أنشطة متعددة خلال يوم واحد,

وتنتشر مسارات المشي، والمناطق المفتوحة، والإطلالات المباشرة على البحر الأحمر، إما مع ساعات الصباح أو ما قبل الغروب، يصبح المكان ملتقى لتجمع الأصدقاء والأنشطة الخفيفة مثل ركوب الدراجات أو الجلسات البحرية.

وخلال الفترة المسائية تتغير ملامح التجربة نحو الطابع الاجتماعي، إذ تستقطب المقاهي العصرية في أحياء مثل الروضة والزهراء تجمعات الشباب، في بيئة تتسم بالتنوع والمرونة بين الجلسات الهادئة والأماكن الأكثر حيوية.

كما تمثل واجهة جدة البحرية امتدادًا لهذه التجربة، إذ تجمع بين الترفيه والمطاعم والممرات المفتوحة، ما يجعلها نقطة التقاء مركزية خلال العيد.

وفي جدة التاريخية، المنطقة التي تقدم بُعدًا مختلفًا يقوم على استكشاف الأزقة التراثية والأسواق القديمة، في تجربة تمزج بين التاريخ والحياة اليومية، وغالبًا ما تتحول هذه الزيارة إلى محطة مسائية مميزة، خاصة مع الإضاءة التقليدية والحضور الثقافي.