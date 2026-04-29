السويلم: حماية استثمارات الأندية تبدأ من الملكية الفكرية

أكد الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي لـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية أهمية دور الملكية الفكرية في دعم القطاع الرياضي وحماية استثمارات الأندية، مشيرًا إلى أن الملكية الفكرية تعمل بشكل مستمر على المتابعة والرصد لضمان حماية الحقوق في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال حديثه عبر قناة ثمانية في لقاء النصر والأهلي، حيث أوضح أن تنامي الاقتصاد الرياضي يتطلب بيئة تنظيمية تحافظ على الحقوق المرتبطة بالعلامات التجارية والمحتوى الإعلامي والابتكارات الرياضية.

وبيّن السويلم أن حماية الأصول غير الملموسة أصبحت عنصرًا أساسيًا في استدامة الأندية والمنشآت الرياضية، مؤكدًا أن تعزيز الوعي بالملكية الفكرية يسهم في رفع قيمة الاستثمارات الرياضية وجذب فرص نمو جديدة للقطاع.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حضور مفاهيم الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الرياضي الذي يشهد تحولًا متسارعًا على مستوى الاستثمار والابتكار.