الخميس.. انطلاق بطولة خيل الجزيرة في ميدان الملك عبد العزيز

ينطلق مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026، الخميس المقبل، بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض، بمشاركة تتجاوز 300 رأس من نخبة الجياد العربية، في منافسات تمتد لثلاثة أيام على ألقاب البطولة.

وتنطلق منافسات المهرجان، الذي ينظم تحت إشراف منظمة «الإيكاهو» وبمظلة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، يوميًا من الـ 05:00 مساءً حتى منتصف الليل، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو، وسط توقعات بحضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيل العربية من مختلف السلالات.

وأكد عماد آل رشيد، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن تنظيم المهرجان يأتي ضمن جهود شركة «المنظمون المحدودة» لدعم استضافة البطولات العالمية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر إبراز القدرات التنظيمية الوطنية في إدارة الفعاليات الكبرى.

ومن المنتظر أن يشكل الحدث نافذة عالمية لعشاق الخيل، وفرصة لتعزيز السياحة الرياضية والتراثية، في مشهد يجمع بين التنافس والاحتفاء بالإرث العربي الأصيل.